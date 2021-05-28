14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц

Сотрудники ФСБ РФ совместно с МВД и СКР при силовой поддержке Росгвардии задержали в Саратове 14 человек, которых назвали "активистами радикальной украинской организации М.К.У.", которые объединились в экстремистскую группу для нападения на людей в общественных местах "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Газета ру.

При обыске у них в квартирах силовики нашли экстремистские пропагандистские материалы, мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки с инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также переписку с куратором насильственных акций из Украины.

Все задержанные дали признательные показания. На восьмерых активистов, которым от 16 лет до 21 года, завели уголовные дела по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ "Участие в экстремистском сообществе", предусматривающей до 6 лет заключения.

Месяц назад правоохранители в ходе спецоперации задержали 16 членов М.К.У. в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском. По данным следствия, злоумышленники намеревались подрывать административные здания органов власти и нападать на россиян.

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В ходе обысков у них нашли холодное оружие, множество "флешек" с инструкциями по изготовлению "средств террора" и с видеоотчетами об уже совершенных терактах и экстремистских акциях, отправленными главарю организации Егору Краснову.

"Вовлечение новых членов в преступную деятельность велось поэтапно. Так, вначале главарем М.К.У. предлагалось им нанести экстремистские надписи на фасады зданий, далее избить бездомного или представителя одной из молодежных субкультур.

В последующем — совершить нападения на граждан, сотрудников правоохранительных органов с применением холодного оружия, поджоги и подрывы зданий органов власти", — сообщал Центр общественных связей ФСБ.

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Группировку М.К.У. (расшифровывается как "Маньяки: культ убийства") в 2019 году создал 21-летний житель Днепра Егор Краснов (в Сети известен как Егор Яковлев). Главные цели банды: "очистка расы" и атаки на правоохранителей.

Широкой публике о группировке стало известно в январе прошлого года, когда Краснова задержали на Украине за несколько нападений с ножом на бездомных, а также представителей кавказских или ближневосточных этносов.

Видео своих преступлений он публиковал в Telegram. Задержали Краснова после того, как он с другом напал на двух мужчин на набережной Днепра: злоумышленники прыснули им в лицо газ из баллончика, повалили на асфальт, ограбили, а потом Краснов несколько раз ударил одного из них ножом.

Потерпевший остался жив и рассказал, что у нападавшего были наколки в виде нацистских и неоязыческих крестов. По ним Краснова и опознали.

"Я создал ячейки в больших городах Украины и России. Начал координировать их дистанционно. Все ячейки начали действовать сообща, успешно проводить акции прямого действия и развиваться, как живой организм", — говорил нацист на допросе.

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По его словам, члены ячеек убивали людей на Украине и в России и планировали теракты в крупных городах "в дни очищения".

"Так и была сформирована структура систематической смерти врагов идеологии национал-социализма", — пояснял Краснов.

Неонацист был помещен в СИЗО Днепропетровска, однако, по данным украинских СМИ, приговора в его отношении все еще нет. Более того - судя по всему, у главы группировки есть возможность до сих пор координировать деятельность ячеек М.К.У.

В январе - то есть еще до задержания членов М.К.У. в Геленджике и Ярославле - арестованный в Москве местный житель "скинхед" Алексей Нарзяев, которого подозревают в убийствах бездомных, трудовых мигрантов и бродяг, на допросе рассказывал, что Краснова курирует Служба безопасности Украины.

В опубликованном видео допроса Нарзяев говорит, что получал инструкции от Егора "Маньяка" из Днепропетровска проводить "акции прямого действия". Другой активист М.К.У. из Львова - некий "Гнев Перуна" - поручил Нарзяеву убить какого-нибудь алкоголика и прислать ему видео с подтверждением.