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Зеленский назначил Чорную главой Кировоградской ОГА. ФОТО

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Марии Чорной главой Кировоградской областной государственной администрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский назначил Чорную главой Кировоградской ОГА 01

Зеленский встретился с новоназначенной главой обладминистрации в пятницу в Офисе президента и вручил ей служебное удостоверение. Президент пожелал Чорной успеха на новой должности и выразил убеждение, что опыт работы в обладминистрации и знание особенностей региона помогут ей реализовать богатый потенциал области.

Чорная, 1974 г.р., в 2002-11 гг работала на различных должностях в Компаниевской районной государственной администрации Кировоградской области, после чего была назначена заместителем начальника главного управления агропромышленного развития - начальником управления экономической политики Кировоградской ОГА. С 2020 года возглавляла департамент агропромышленного развития обладминистрации.

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Топ комментарии

  • Джура
    Тупого клоуна ЗЕЛЕНСЬКОГО НА САММІТ НЕ КЛИЧУТЬ

    А ви звернули увагу наскільки спритно ЗЕкоманда запустила тезу "Україну не запросили на самміт НАТО"? От кляте НАТО! Нас, таких гарних і милих - не запросили! Хіба не свині?!

    А правда така. Самміт НАТО посто так - не запрошують. Туди запрошують тих, хто для того докладає чималі зусилля і з ким на самміті буде про що говорити. Які зусилля докладає Зеленський? Зупинив порошенківську реформу харчування в ЗСУ? Через 6 років війни призначив начальником Генштабу генерала, який не воював? Лізе в керівництво банківської системи? Ламає незалежність Нафтогазу? Може ЗЕкоманда бодай просила, аби її запросили на самміт НАТО? Ні, ні, і ні. ЗЕкоманда палець о палець не вдарила аби їх запросили на самміт НАТО. Запрошували Порошенка - він для того докладав чималих зусиль. Домовлявся, переконував. Робив так, що Україна перебувала в клубі високорозвинутих держав. Нині - ураїнській владі це не потрібно. НАТО - й поготів. Тому не "Україну не запросили на самміт НАТО", а "Зеленський провалив співпрацю з НАТО". Самміт - лише похідне.Власне - а що Зеленський НЕ провалив?

    Д.Калинчук
  • Zet Zet
    Так прошла взятка всё таки?
  • Baks13
    Ойц! А че без намордника??
    Не прредохрраняєтца??
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