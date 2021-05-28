Госдепартамент США просит утвердить в бюджете на 2022 год 250 млн долларов помощи для Украины

Государственный департамент Соединенных Штатов запросил у Конгресса 255 млн долларов на 2022 финансовый год для помощи Украине. В частности, помощь могут оказать для противодействия российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в бюджетном запросе американского ведомства.

"Помощь со стороны США усилит возможности Украины в части противодействия агрессии со стороны России. Данное финансирование ускорит процесс реформ по борьбе с коррупцией, повысит прозрачность и подотчетность, в том числе за счет расширения круга инициатив в области электронного управления, а также будет способствовать реформированию институтов, что необходимо для европейской интеграции страны", - говорится в сообщении.

При этом часть американской помощи должна способствовать "улучшению делового климата и торгового потенциала Украины, укреплению ее аграрного сектора, поддержке энергетической безопасности с помощью реформирования компании" Нафтогаз "и повышению ее энергоэффективности".

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Также часть средств должна способствовать улучшению системы здравоохранения Украины.

"Программы также будут поддерживать усилия по достижению мира и примирения, включая работу с оккупированными территориями, в том числе через водоснабжение и инфраструктуру, укрепление участия общин, управление и экономическую устойчивость", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что помощь США рассматривает поддержку специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для обеспечения безопасности границы Украины с помощью международных наблюдателей и оборудования для наблюдения.

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