"Нафтогаз" выступает против снятия санкций США с проекта "Северный поток-2"
Об этом говорится в пресс-релизе НАК, сообщает Цензор.НЕТ.
"Риски отказа от санкций со стороны новой администрации были понятны. Ожидаем, что новая администрация США будет искать определенные компромиссы с Германией, поскольку для них Германия является важным партнером по НАТО. В свою очередь, Германия, по крайней мере до выборов осенью, постарается как можно быстрее закончить строительство "Северного потока-2" и давить на США. Поскольку этот риск был очевиден, я ожидал, что мои предшественники будут играть на опережение", - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Учитывая высокую вероятность возникновения новых угроз, Нафтогаз обращается в органы государственной власти, к общественным деятелям и экспертному сообществу, чтобы немедленно выступить с публичной инициативой и призвать стратегических партнеров и все заинтересованные стороны не допустить снятия санкций США с проекта Северный поток-2.
Напомним, "Нафтогаз" усиливает управленческую команду для поиска новых инструментов противодействия проекту "Северный поток-2".