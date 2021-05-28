Зеленский подписал закон об общих принципах предоставления населению культурных услуг

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О культуре" относительно общих основ предоставления населению культурных услуг" № 1432-IX, который парламент принял 29 апреля 2021.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента в понедельник, документ будет способствовать культурному развитию регионов и сделает культурные мероприятия более доступными для граждан.

"Закон уточняет основные принципы и приоритеты государственной культурной политики с целью упрощения доступа населения к культурным услугам раскрытия экономического потенциала креативных индустрий. Органы власти и местного самоуправления должны учитывать эти принципы в своей деятельности", – говорится в сообщении.

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Также документ предусматривает гарантии от необоснованного закрытия учреждений культуры в условиях административно-территориальной реформы. В частности, базовая сеть учреждений культуры дополнена учебными заведениями сферы культуры: художественными школами, лицеями колледжами, вузами художественного образования.

Отмечается, что закон также внедряет понятия "центр культурных услуг" и "культурная услуга". Центры культурных услуг призваны заменить устаревшие дворцы культуры и стать ячейками культурной жизни громад.

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Кроме того, в документе определяются минимальные стандарты обеспечения населения культурными услугами, в частности базовым набором культурных услуг. Также вводятся методики определения себестоимости такого набора, в будущем стать основой для внедрения в законодательстве культурной субвенции.

Также закон вводит мониторинг и оценку реализации государственной политики в сфере культуры, что позволит эффективно анализировать и усовершенствовать государственную политику в области культуры.

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