ВНО по математике сдавало 245 тысяч человек, - Минобразования
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Тестирование основной сессии ВНО-2021 по математике сдавали 244 839 человек, что составляет 83,9% от общего количества зарегистрированных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
В то же время для прохождения тестирования по математике (задания уровня стандарта) появились 9246 человек, что составляет 11,96% зарегистрированных.
Тестирование прошло 28 мая с соблюдением противоэпидемических мероприятий.
По данным МОН, 102 участника ВНО не были допущены к пунктам тестирования, из них 14 - из признаков острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 159 общественных наблюдателей.