Компаниям, потерявшим рынок в Беларуси, МИД поможет найти альтернативные рынки, - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины приложит все усилия, чтобы найти украинским компаниям, пострадавшим от санкций Беларуси, альтернативные рынки продажи их товаров.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Любая украинская компания, которая пострадает от белорусских санкций, должна сразу обратиться в Министерство иностранных дел, и мы вместе с торговым представителем Украины приложим все усилия, чтобы найти этой компании альтернативный рынок продажи ее товаров", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что Украине не вводила против Беларуси никаких экономических санкций, применяя другие элементы давления. Это Беларусь, подчеркнул Кулеба, решил применить механизм индивидуальных санкций.

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Ранее торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Украина считает такое решение необоснованным и дискриминационным.