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Компаниям, потерявшим рынок в Беларуси, МИД поможет найти альтернативные рынки, - Кулеба

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Компаниям, потерявшим рынок в Беларуси, МИД поможет найти альтернативные рынки, - Кулеба
Министерство иностранных дел Украины приложит все усилия, чтобы найти украинским компаниям, пострадавшим от санкций Беларуси, альтернативные рынки продажи их товаров.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Любая украинская компания, которая пострадает от белорусских санкций, должна сразу обратиться в Министерство иностранных дел, и мы вместе с торговым представителем Украины приложим все усилия, чтобы найти этой компании альтернативный рынок продажи ее товаров", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что Украине не вводила против Беларуси никаких экономических санкций, применяя другие элементы давления. Это Беларусь, подчеркнул Кулеба, решил применить механизм индивидуальных санкций.

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Ранее торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Украина считает такое решение необоснованным и дискриминационным.

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  • Fedor Akkauntov
    Ти відстав від життя. Стратегічний курс на знищення промисловості і побудову аграрної супердержави був офіційно проголошений ще 7 років тому. Як і шлях в минуле. Причому все це успішно втілюється. Руйнуються останні жалюгідні залишки промисловості, прийнятий фактично кріпацький трудовий кодекс, де пан може розпоряджатись наймитом майже як рабом, в нас вже громади і старости, за словами ЗМІ, "комірне" ми вже платимо, зовсім недалеко і до сплати "подушного"... 18 століття вже зовсім поруч...
  • Vitaliy Darmits
    На Московії білоруські продукти харчування ціняться високо , бо москалі взагалі гівно їдять . В них навіть сіль з якимось піском 50/50 .
    А в Україні білоруські продукти це так собі , нижче середнього . Зовсім поганими не назвеш , про біду - їсти можна . Але для чого , як є повно всяких смаколиків та ласощів і своїх і з усього світу . Україна - відкрита економіка , вільний ринок і цілий світ . Білорусія - підсанкційна економіка і на постійному подсосі в Московії . . Це некоректно нас порівнювати .
  • olele
    ага, знаємо, на чиї ринки воно спрямоване...

    Компаниям, потерявшим рынок в Беларуси, МИД поможет найти альтернативные рынки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9431
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