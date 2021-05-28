Компаниям, потерявшим рынок в Беларуси, МИД поможет найти альтернативные рынки, - Кулеба
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Любая украинская компания, которая пострадает от белорусских санкций, должна сразу обратиться в Министерство иностранных дел, и мы вместе с торговым представителем Украины приложим все усилия, чтобы найти этой компании альтернативный рынок продажи ее товаров", - сказал Кулеба.
Министр отметил, что Украине не вводила против Беларуси никаких экономических санкций, применяя другие элементы давления. Это Беларусь, подчеркнул Кулеба, решил применить механизм индивидуальных санкций.
Ранее торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Украина считает такое решение необоснованным и дискриминационным.