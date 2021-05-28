СМИ опубликовали не тот законопроект об олигархах, - Данилов
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Именно тот проект, который появился недавно в СМИ - это не тот проект, который сегодня рассматривается в кабинете Владимира Александровича, в Офисе президента. Вы знаете, что он дал поручение аппарату СНБО, КМУ и ОП подготовить законопроект. Он не простой, он слишком сложный, но те комментарии и то, что в СМИ, не соответствует действительности", - сказал Данилов.
Он добавил, что законопроект об олигархах будет состоять из двух частей.
"Журналисты не знают, что там еще есть вторая часть, которая обязательно будет идти как дополнение к первой".
Других деталей о разрабатываемом в ОП законопроекте Данилов не привел.
Также секретарь СНБО отметил, что "помимо закона об олигархах, должен быть антитрастовый закон, закон про лоббизм, про проверку отечественных и иностранных инвестиций в украинскую экономику, при этом речь идет об объектах критической инфраструктуры".
Напомним, ранее издание "Зеркало недели" сообщило, что ему удалось прочитать текст законопроекта об олигархах. Журналисты говорят, что закон создает основания для "медиарейдерства" и может стать причиной крупной распродажи богатыми и влиятельными олигархами своих газет, интернет-сайтов, радиостанций и телеканалов.
Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что журналисты читали не тот текст не того законопроекта. И вообще - рано еще говорить, что именно примет Рада, ведь с момента регистрации документ может претерпеть множество изменений. Редакция "Зеркала недели" ответила на это, что "Подоляку врать как дышать".