Новости

Зеленский подписал закон о расширении круга субъектов предоставления гостиничных услуг

4 33820
Зеленский подписал закон о расширении круга субъектов предоставления гостиничных услуг
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О туризме "относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг" № 1441-IX, который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "Документ имеет целью создание благоприятных условий для развития гостиничной инфраструктуры в Украине и, как следствие, увеличение популярности внутреннего туризма.

Среди прочего закон позволяет физическим лицам - предпринимателям предоставлять гостиничные услуги.

Также документ дает право не только владельцам, но и пользователям подавать заявление об установлении объектам туристической инфраструктуры соответствующей категории. Речь идет о гостиницах и других объектах, предназначенных для предоставления услуг по размещению людей, питания, курортные учреждения и тому подобное.

Категории гостиницам устанавливает Государственное агентство Украины по туризму и курортам (Гостуризмкурорт Украины) сроком на пять лет. Виды отелей определяет Кабинет Министров Украины.

Закон вступает в силу с 1 января 2023 и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу".

Также читайте: Комиссия по присвоению звезд отелям возобновляет работу, - МКИП

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • 5 копійок
    Займається аби чим.
  • Підлога Маккартні
    Хлопці з Вермахту ніколи б у житті б не зруйнували б такий стратегічний об'єкт. Це тілько вссані діди віпівалі могли знищити людей, інфраструктуру і місцевість загалом одним натисненням на важіль вибухівки... срані курви
  • 18c49ed2
    Радуйтесь отельеры на морях, наконец и до вас пришло "покращення".

    Особенно радуйтесь отдыхающие на морях и в Карпатах. Теперь стоимость услуг еще больше вырастит. Хотя она и так уже хорошо подросла в этом году.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости