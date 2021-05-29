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Во Львове построят крематорий, - Садовый

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Во Львове построят крематорий, - Садовый
Во Львове после долгих споров решили строить первый крематорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом городской председатель Львова Андрей Садовый написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Во Львове будет крематорий. Я считаю, что в 2021 году мы не можем вообще дискутировать, имеет ли право человек быть кремирован. Это очень личное решение и выбор каждого. Подготовка к строительству уже идет. Крематорий будет расположен у Голосковского кладбища".

Мэр обещает, что в июне будет объявлен архитектурный конкурс для того, чтобы найти лучший вариант для реализации этого проекта.

Садовый напомнил, что львовяне зарегистрировали петицию за строительство крематория, но работа уже началась.

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Топ комментарии

  • Welt Schmerz
    Це можна і без крематорію робити )))

    Во Львове построят крематорий, - Садовый - Цензор.НЕТ 3006
  • Welt Schmerz
    Взагалі-то з погляду ортодоксальної концепції християнства (не плутати із обрядовістю, яка поступово формувалася протягом століть і, м'яко кажучи, не завжди має християнське походження) абсолютно *****, що станеться із порожніми кадаврами, вже покинутими парфумами своїх власників - хоч zu Asche, хоч zu ***** (до речі, ця біблійна цитата якраз натякає скоріше на кремацію).
    Мовчу вже про те, що у нас світська держава взагалі-то.
  • Яр Холодний
    Взагалі-то, традиційним способом поховання для наших предків була саме "кремація". Просто у МАлій Азії, де зародилося християнство, для подібного було мало дров... А з хрещенням Русі кремацію перестали практикувать, бо з ним в наші вірування було привнесено, замість поклоніння духовній складовій предків, поклоніння "фізичному об"єкту" - могилі...
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