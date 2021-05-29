Во Львове построят крематорий, - Садовый

Во Львове после долгих споров решили строить первый крематорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом городской председатель Львова Андрей Садовый написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Во Львове будет крематорий. Я считаю, что в 2021 году мы не можем вообще дискутировать, имеет ли право человек быть кремирован. Это очень личное решение и выбор каждого. Подготовка к строительству уже идет. Крематорий будет расположен у Голосковского кладбища".

Мэр обещает, что в июне будет объявлен архитектурный конкурс для того, чтобы найти лучший вариант для реализации этого проекта.

Садовый напомнил, что львовяне зарегистрировали петицию за строительство крематория, но работа уже началась.

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