За минувшие сутки ранен воин, зафиксировано 12 обстрелов. Российские войска били из ПТРК по гражданской инфраструктуре вблизи Пивничного, - ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
Подчеркивается, что в районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по нашим позициям из БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17. Вблизи Причепиловка российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а у Павлополя - еще и из противотанковых ракетных комплексов.
Вблизи Марьинки, Широкино и Новомихайловки оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы. В направлении населенных пунктов Новотошковское и Пески противник применил стрелковое оружие.
"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - подчеркивают в штабе.
Сообщается также, что вблизи населенного пункта Пивничне враг вел огонь из противотанковых ракетных комплексов по гражданской инфраструктуре мирных жителей.
"На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. Используя координационный механизм, украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ. По состоянию на 7:00 утра, 29 мая, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - добавили в штабе.