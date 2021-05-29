В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек, зафиксированы 3 096 новых случаев заражения, свыше 10 тыс. человек выздоровели
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29 мая 2021 года в Украине зафиксировано 3096 новых случаев заражения COVID-19. Среди них - 144 ребенка и 55 медработников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Также, по данным министерства, за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 1309 человек;
◾ летальных случаев - 156;
◾ выздоровели - 10199 человек;
За минувшие сутки протестированы:
✔️ методом ПЦР - 25 401 человек,
✔️ методом ИФА - 10 963 человека,
✔️ экспресс-тестами - 21 020 человек.
Кроме этого, уточняется, что за все время пандемии в Украине:
🔸 заболели - 2 199 769 лица;
🔸 выздоровели - 2 030 415 человек;
🔸 летальных случаев - 50 388;
🔸 проведено ПЦР-тестов - 10156756.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.