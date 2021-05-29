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США приостановят действие соглашения об авиасообщении с Беларусью и разрабатывают адресные санкции в сотрудничестве с ЕС, - Псаки

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США приостановят действие соглашения об авиасообщении с Беларусью и разрабатывают адресные санкции в сотрудничестве с ЕС, - Псаки
Соединенные Штаты приостановят действие соглашения об авиасообщении с Беларусью и разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей властей. Кроме того, будут возвращены ранее снятые санкции с девяти крупных белорусских предприятий.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Введение новых санкций и возвращение санкций против белорусских предприятий намечено на 3 июня.

"Соединенные Штаты в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая", - заявила Псаки.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

Топ комментарии

  • Люцифер
    США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі - Цензор.НЕТ 9806
  • Володимир Вовкодав 6dedfd78
    Блестящая спец операция , - Поставила на Уши Самих Белорусов и это только Цветочки , скоро это каснется непосредственно каждого. Украина готовила спец операцию , - Для задержания террористов убивавших Украинцев, - А не против блогеров говорящих о Белоруссии и при том не Пропагандисты.И открытое Вранье , даже непросвещенным понятно что лапша до пьят.
  • буков
    Якщо більшість за Луку, нащо тоді було бити дітей на вулицях, достатньо було більшості вийти в підтримку. А так вже Білорусь майже Освенцим.
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