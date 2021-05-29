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В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов

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В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов
В ближайшее время на заседаниях СНБО будет предоставлен отчет по аудиту государственных дач на территории Конча-Заспы и Пущи-Водицы. Кроме того, готовят данные о лицах, имеющих право на льготное проживание там.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отчет готовится по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

"Там есть определенное движение, некоторые люди начинают двигать процесс, паковать чемоданы. Я могу сказать, что президент настаивает, чтобы на ближайших заседаниях СНБО был отчет по этому вопросу. У нас есть четкое понимание, что за любое решение, которое принимается на СНБО, обязательно через определенный промежуток времени должны отчитаться", - заявил он.

Также Данилов обещает, что вскоре в СНБО отчитаются по вопросам, касающихся "воров в законе" и контрабандистов.

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Топ комментарии

  • Василий Казимко
    Ні Порошенко,ні Яценюк, ні Гройсман, ні дня мне жили на госдачах А Голова ВР взагалі жив в готелі . Це КОМАНДА ПОРОШЕНКО. То чому шут обіцяючи що не буде жити на госдачі швиденько туди переїхав,да іще і ремонт зробили. Одних випруть,а зелена чума заселиться--оце в есь фокус. Брехуни і піарщикі.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов - Цензор.НЕТ 7765

    ...
  • Люцифер
    В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов - Цензор.НЕТ 7006
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