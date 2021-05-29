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Госдеп США запросил $255 миллионов помощи для Украины, - проект бюджета

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Госдеп США запросил $255 миллионов помощи для Украины, - проект бюджета
Государственный департамент США просит предусмотреть в бюджете США 255 миллионов долларов помощи для Украины.

Об этом говорится в бюджетном обосновании, направленном Госдепом на рассмотрение Конгресса США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Помощь США усилит способность Украины противостоять российской агрессии. Финансирование позволит ускорить реформы по борьбе с коррупцией; повысить прозрачность и подотчетность, в том числе путем расширения инициатив по электронному управлению, продвинуть институциональные реформы и обучение, необходимые для европейской интеграции", — говорится в документе.

США также намерены поддерживать энергетическую безопасность Украины путем реформирования компании "Нафтогаз" и повышения энергоэффективности.

Бюджетные средства должны способствовать повышению торгового потенциала Украины, укреплению сельскохозяйственного сектора, демократическим и экономическим реформам. Часть помощи должна пойти на поддержку гражданского общества, децентрализацию, судебную реформу.

Кроме того, "средства будут направлены на поддержку усилий по борьбе с нерешительностью по вакцинации, а также постпандемическое реагирование".

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Топ комментарии

  • sunuyiwipmailtempinfo
    Ніхто нічого готівкою й не дасть. Дадуть якісь кораблики, якусь зброю, можливо. Гроші підуть на інструкторів американських і т.п.
  • Ан Мур
    навіть цей графік підтверджує: не збільшується. Можна порівнювати з правлінням Трампа, а можна - і з правлінням зебілів.
  • nesterenko 11
    Трамп смог задержать строительство СП-2 на целый год. Потом пришел Байден и Германия и Россия вздохнули с облегчением.
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