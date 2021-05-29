Украинские воины в составе международных операций гарантируют надежную защиту населения в "горячих точках" мира, - Хомчак поздравил миротворцев с праздником

Сегодня, 29 мая, весь мир отмечает Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. В декабре 2002 года на 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была единогласно одобрена внесенная делегацией Украины резолюция, которой 29 мая было провозглашено Международным днем ​​миротворцев ООН.

Об этом говорится в поздравлении главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина как одна из стран-основательниц ООН продолжает активно участвовать в деятельности организации. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины в составе международных операций по поддержке мира и безопасности гарантируют надежную защиту гражданского населения в "горячих точках" мира и укрепляют международный авторитет нашего государства. Под руководством ООН сверхсложные задачи выполняет 18-й отдельный вертолетный отряд Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, а это 246 наших военнослужащих. Национальный персонал (всего 36 человек) в составе миссий ООН поддерживает мир и безопасность в таких странах, как Демократическая Республика Конго, Кипр, Косово, Молдова (Приднестровье), Мали, Республика Южный Судан и провинция Абьей", - отмечает Хомчак.

По его словам, со времен независимости свыше 42 тыс. военнослужащих Вооруженных Сил Украины приняли участие в более 25 миротворческих операциях под эгидой ООН. Уникальный боевой опыт наших воинов делает их незаменимыми специалистами миротворческих миссий ООН.

"Жители разных континентов знают и помнят доблесть украинских миротворцев. Спасибо за службу всем, кто под флагом ООН добросовестно выполнял и продолжает выполнять благородную миссию по защите мирной жизни. Вместе с вами склоняю голову перед подвигом людей в голубых касках, мужественных сыновей Украины, которые погибли, выполняя задание", - подытожил он.

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