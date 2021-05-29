Из-за непогоды обесточены 108 населенных пунктов в пяти областях Украины, - ГСЧС

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 108 населенных пунктов в пяти областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 29 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 108 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Киевской - 44, Черниговской - 22, Черкасской - 15, Кировоградской - 14 и Житомирской – 13", – уточнили в ГСЧС.

Сообщается также, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обесточенные населенные пункты, подтопленные улицы и дома: последствия непогоды в Украине. ФОТОрепортаж