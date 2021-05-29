Переговоры Путина и Лукашенко продолжались свыше 5 часов. Обсуждалась ситуация с самолетом Ryanair и экономическое сотрудничество, - Песков

Переговоры президента РФ Владимира Путина с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко длились более пяти часов.

Об этом агентству РИА-Новости заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

Путин и Лукашенко, по словам Пескова, обсудили ситуацию с самолетом Ryanair, который был принудительно посажен в Минске после якобы сообщения о минировании. Также они говорили об экономическом сотрудничестве и "развитии двусторонних связей". Других подробностей встречи он не привел.

Встреча состоялась 28 мая в Сочи. Лукашенко утверждал, что привез Путину документы по ситуации с самолетом компании Ryanair, после ознакомления с которыми "станет понятно, что там происходит и происходило".

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.