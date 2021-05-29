"Мир без преувеличения является самым ценным словом в современном обществе", - Зеленский поздравил украинских миротворцев ООН с праздником
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
"Мир без преувеличения является самым ценным словом в современном обществе. Мы гордимся всеми, кто в составе воинских контингентов, полицейских сил и гражданского персонала миссий ООН защищает мир в разных регионах планеты. Ряд операций с участием украинцев стали настоящими историями успеха. Особенно приятно, что ООН и народы тех стран, где развернуты миссии с украинскими "голубыми касками", уважают их вклад в обеспечение международного мира и безопасности, их высокие профессиональные качества и готовность прийти на помощь и защитить население в зоне ответственности, даже ценой собственной жизни или здоровья", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина с благодарностью и невыразимой печалью вспоминает и чтит своих героев, погибших под голубым флагом Организации Объединенных Наций.
"Украинцы хорошо знают, насколько важной является задача по обеспечению устойчивого мира там, где продолжаются кровавые вооруженные конфликты и захват чужих территорий. Несмотря на агрессию России против Украины и временную оккупацию Автономной Республики Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, мы остаемся преданными деятельности по поддержанию мира под эгидой ООН. Наш вклад в дело утверждения международной безопасности будет усиливаться и дальше", - отметил Зеленский.
Он пожелал украинским миротворцам крепкого здоровья, благополучия и успехов в выполнении важных задач по обеспечению мирного существования и защиты жизни людей.