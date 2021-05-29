Коронавирусом в ВСУ болеет 168 человек, - Командование медсил

По состоянию на 10.00 29 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 168 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Командования медсил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели 24 896 человек, летальных случаев 93. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 45 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 3 человека.

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С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 55 791 человек получил 1 дозу вакцины. Из них 3 305 военные медики. Повторно провакцинированы 2 228 человек.

За минувшие сутки от COVID-19 привито 827 человек.