Россия согласилась принять рейс Austrian Airlines из Вены в Москву в обход Беларуси. Уверены в получении разрешения на дальнейшие полеты, - представитель компании

Субботний пассажирский рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines получил разрешение России на выполнение полета из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходит не через воздушное пространство Беларуси.

В компании уверены, что дальнейшие рейсы также будут получать разрешение на ежедневной основе. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТАСС сообщила представитель данного авиаперевозчика.

Ранее был разрешен только пятничный рейс по этому направлению.

"Мы получили разрешение на выполнение сегодняшнего полета по альтернативному маршруту. Таким образом мы можем совершить запланированный полет из Вены в Москву и обратно. Все в порядке", - сказала представитель Austrian Airlines.

По ее словам, разрешение на дальнейшие полеты по этому маршруту еще отсутствует, но компания уверена, что получит его. Такое разрешение выдается на ежедневной основе, пояснила она. "После того, как сейчас это удалось, мы уверены, что получим разрешение на дальнейшие такие полеты", - отметила собеседница агентства.

Кроме того, авиаперевозчик получил разрешение на выполнение полета в китайский Нанкин, который проходит в обход Беларуси.

"Этот рейс уже в пути", - отметила представительница авиаперевозчика.

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Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе пока не понимают, являются ли отмены европейских рейсов в Москву отдельными случаями, или это новое общее правило для всех. В связи с этим будут наблюдать за ситуацией с целью принятия дальнейших мер.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.