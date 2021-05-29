За сутки в Киеве 6 человек умерли от COVID-19, выявлено 377 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 377 больных коронавирусом. Умерли 6 человек.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"377 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 6 человек. Всего за период пандемии в городе 5 076 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 206 278", - сообщил Кличко.

Заболели 136 женщин в возрасте от 19 до 93 лет и 223 мужчины в возрасте от 19 до 95 лет. А также 7 девочек в возрасте от 6 до 17 лет и 11 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.

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В больницы столицы госпитализированы 55 больных коронавирусом, а также 89 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 1 680 человек. В целом коронавирус преодолели 163 588 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе - 83, в Святошинском - 81 и в Голосеевском районе - 62 случая", - отметил Кличко.

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