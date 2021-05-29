Зеленский и Шмыгаль в понедельник примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ сот ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как отмечается в программе на сайте форума, откроет всеукраинский Форум "Украина 30. Образование и наука" президент Зеленский в 31 мая 10:30, участие премьера запланировано на 10:50.
Также в понедельник, согласно расписанию, выступят министр образования и науки Cергей Шкарлет, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр здравоохранения Виктор Ляшко, глава Государственной служба специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь, советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.
В дискуссионных сессиях будут принимать участие представители Офиса президента, правительства, Верховной Рады, Национальной Академии наук Украины, ректоры университетов, представители молодых ученых, инноваторы, представители образовательного и экспертного среды, общественные деятели, представители реального сектора экономики.