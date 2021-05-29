Зеленский и Шмыгаль в понедельник примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука"

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, 31 мая примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука ", который будет проходить в Киеве три дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ сот ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается в программе на сайте форума, откроет всеукраинский Форум "Украина 30. Образование и наука" президент Зеленский в 31 мая 10:30, участие премьера запланировано на 10:50.

Также в понедельник, согласно расписанию, выступят министр образования и науки Cергей Шкарлет, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр здравоохранения Виктор Ляшко, глава Государственной служба специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь, советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.

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В дискуссионных сессиях будут принимать участие представители Офиса президента, правительства, Верховной Рады, Национальной Академии наук Украины, ректоры университетов, представители молодых ученых, инноваторы, представители образовательного и экспертного среды, общественные деятели, представители реального сектора экономики.