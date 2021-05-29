В Украине похолодает: ожидаются дожди и грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с

Конец мая в Украине будет дождливым и прохладным. Днем, 29 мая, в большинстве южных, центральных, а также Сумской и Харьковской областях ожидается значительный дождь, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области 29 мая грозы (I уровень опасности, желтый).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью в западных и большинстве северных областей, а также юго-восточной части страны дожди (на западе в течение суток местами значительные дожди). Ветер северный, на юге и востоке страны западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 9-14°, в восточных областях и на побережье морей до 17°; днем 15-20°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 21-26°.

В Киеве ночью местами небольшой дождь, днем умеренный дождь; температура ночью 11-13°, днем 15-17°.

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В понедельник, 31 мая, в Карпатском регионе, ночью и в северных областях, днем также в южной части страны кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в южной части и восточных областях ночью 9-14°, днем 19-24°; на остальной территории ночью 6-11°, днем 13-18°.

В Киеве 31 мая ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 10°, днем 14-16°.