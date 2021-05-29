"Гибридный" вариант коронавируса обнаружен во Вьетнаме: он более заразен и очень быстро распространяется

Во Вьетнаме обнаружена новая мутация коронавируса - гибрид индийского и британского вариантов COVID-19, который быстро распространяется по воздуху.

Об этом заявил министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По данным Минздрава, новый вид коронавируса является более заразным и очень быстро распространяется. Это объясняет тот факт, почему так много новых случаев появилось в разных местах страны за короткий период.

С конца апреля в 31 из 63 городов и провинций страны заразились почти 3 600 человек, что составляет более половины от общего числа инфицированных в стране.

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"После выполнения секвенирования генов у недавно выявленных пациентов мы обнаружили новый вариант (коронавируса - ред.), который представляет собой смесь штаммов из Индии и Великобритании", - сказал Нгуен Тхань Лонг.

"В частности, это индийский вариант с мутациями, изначально принадлежащими британскому варианту", - сказал он, добавив, что Вьетнам вскоре объявит миру о вновь открытом варианте.

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Ранее Вьетнам сообщал о семи вариантах вируса: B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7 (британский вариант), B.1.351, A.23.1 и B.1.617.2 (индийский вариант).