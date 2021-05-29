Украинские пограничники задержали украинца, который вывез из России военное оборудование, за "незаконный экспорт". ВИДЕО

48-летний житель Сум незаконно перемещал с российской территории продукцию военного назначения, которая используется в военной авиации и радиолокации и подлежит государственному экспортному контролю.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Патруль Сумского пограничного отряда задержал нарушителя с 10 коробками неподалеку от границы с РФ в районе населенного пункта Пушкарное.

Следователями УСБУ в Сумской области по сообщению Сумского пограничного отряда в ЕРДР внесены сведения о признаках уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю" Уголовного кодекса Украины.

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Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.