Техас признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом

Американский штат Техас на местном законодательном уровне признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и определил ноябрь 2021-го месяцем памяти о жертвах этой трагедии.

Об этом говорится в тексте резолюции №253 Палаты представителей штата Техас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Палата представителей 87-го созыва законодательного органа штата Техас этим признает ноябрь 2021 год месяцем памяти жертв геноцида в Украине и призывает жителей штата задуматься о Голодоморе и почтить память погибших", - говорится в резолюции.

Решение поддержали 142 местных законодателя. "Против" не было ни одного голоса.

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Комитет США по признанию Голодомора в Украине геноцидом, со своей стороны, выразил благодарность почетному консулу Украины Грегу Бучаю "за его усилия и старания, направленные на содействие осведомленности о Голодоморе в штате Техас".

Техас стал 23 американским штатом, признавшим геноцидом Голодомор 1932-1933 годов в Украине.