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Массовые точки вакцинации могут открыться в любом городе, решения об этом принимают местные власти, - Ляшко

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Массовые точки вакцинации могут открыться в любом городе, решения об этом принимают местные власти, - Ляшко
Решение об открытии в городах центров вакцинации принимает власть на местах.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Каждый город может открыть массовые точки для вакцинации. Мы разработали алгоритм, проводили несколько тренингов", - сказал Ляшко.

Он напомнил, что вакцинация в Украине теперь осуществляется на 4 платформах: мобильными бригадами, в пунктах прививки, которые открыл Минздрав, в пунктах для рутинной вакцинации, в центрах вакцинации.

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Министр также отметил, что в новых центрах вакцинации в выходные могут сделать прививки граждане, записавшиеся в приложении "Дія", независимо от возраста.

Напомним, 29 мая в Международном выставочном центре в Киеве и на стадионе "Арена Львов" начали работать центры вакцинации.

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Топ комментарии

  • Super Gut
    зе-дебиллы еще не купили нормальную вакцину в соответствующих обьемах, а уже обещают массовую вакцинацию.
    А все потому, что имитация бурной деятельности - это единственный способ оставаться на плаву у шутов квартала95. Поскольку живущий без мозгов электорат "73%" верит в красивые видосики и громкие заявления, а не в реальные факты.
  • Super Gut
    А в нас десь є нормальна вакцина аби вакцинуватись? Виродки купили китайський фуфломіцин, а собі - пфайзер, і тепер хочуть нас цими китайськими сцяками вакцинувати. Хай шукають дурнів і далі.
  • акаб акабіч
    этот вменяемее степанова, но надо возвращать Супрун
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