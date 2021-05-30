Массовые точки вакцинации могут открыться в любом городе, решения об этом принимают местные власти, - Ляшко

Решение об открытии в городах центров вакцинации принимает власть на местах.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Каждый город может открыть массовые точки для вакцинации. Мы разработали алгоритм, проводили несколько тренингов", - сказал Ляшко.

Он напомнил, что вакцинация в Украине теперь осуществляется на 4 платформах: мобильными бригадами, в пунктах прививки, которые открыл Минздрав, в пунктах для рутинной вакцинации, в центрах вакцинации.

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Министр также отметил, что в новых центрах вакцинации в выходные могут сделать прививки граждане, записавшиеся в приложении "Дія", независимо от возраста.

Напомним, 29 мая в Международном выставочном центре в Киеве и на стадионе "Арена Львов" начали работать центры вакцинации.