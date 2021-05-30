Два десятка стран, в том числе Украина, призвали освободить Протасевича и других белорусских журналистов, - Госдеп США

Страны, входящие в Коалицию за свободу СМИ, выпустили совместное заявление. Документ подписала 21 страна мира, включая Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

"Это беспрецедентное и шокирующее действие - фронтальное наступление на свободу СМИ, приведшее к серьезным последствиям для права на свободу слова и мысли в целом", - говорится в тексте заявления.

Подписанты подчеркнули, что этот инцидент еще больше вызывает обеспокоенность на фоне "масштабной кампании замалчивания независимых голосов в Беларуси". В частности речь идет об обысках в редакции независимого белорусского издания TUT.BY 18 мая и ареста сотрудников СМИ. В заявлении указывается, что всего около 400 журналистов и работников СМИ в Беларуси столкнулись с различными формами репрессий во время президентских выборов в стране 9 августа и их последствий.

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Страны призвали немедленно освободить Протасевича и отметили, что лица, причастные к нападениям на журналистов, должны быть наказаны.

"Коалиция за свободу СМИ требует немедленного и безусловного освобождения господина Протасевича, а также других журналистов и работников средств массовой информации, задержанных в Беларуси во время выполнения своей работы", - говорится в заявлении.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

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В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.