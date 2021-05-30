За минувшие сутки нет потерь, 6 нарушений режима тишины. Российские оккупанты стреляли из минометов 120-го калибра и ПТРК вблизи Новозвановки, - ООС

За минувшие сутки, 29 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Вблизи поселка Майорск враг открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов. Около населенного пункта Новгородское российские оккупанты дважды совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Причепиловки противник открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов", - следует из сообщения.

Кроме этого отмечается, что противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Шумы из противотанкового ракетного комплекса. Гражданские лица не пострадали.

"Боевых потерь среди наших защитников нет. Используя координационный механизм, украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ. По состоянию на 7:00 утра, 30 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.

Читайте также: С начала суток 29 мая российские террористы 4 раза нарушили перемирие на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС