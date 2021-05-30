За минувшие сутки нет потерь, 6 нарушений режима тишины. Российские оккупанты стреляли из минометов 120-го калибра и ПТРК вблизи Новозвановки, - ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Вблизи поселка Майорск враг открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов. Около населенного пункта Новгородское российские оккупанты дважды совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Причепиловки противник открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов", - следует из сообщения.
Кроме этого отмечается, что противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Шумы из противотанкового ракетного комплекса. Гражданские лица не пострадали.
"Боевых потерь среди наших защитников нет. Используя координационный механизм, украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ. По состоянию на 7:00 утра, 30 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.