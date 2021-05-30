В Украине за сутки от COVID-19 умерли 84 человека, зафиксированы 1 703 новых случая заражения, свыше 5 тыс. человек выздоровели
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30 мая 2021 года в Украине зафиксировано 1 703 новых случая заражения COVID-19. Среди них - 85 детей и 10 медработников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Также по данным министерства здравоохранения за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 1330 человек;
◾ летальных случаев - 84;
◾ выздоровели - 5733 человека;
За минувше сутки протестированы:
✔️ методом ПЦР - 15199 человек,
✔️ методом ИФА - 3289 человек,
✔️ экспресс-тестами - 14002 человека.
Также сообщается, что за все время пандемии в Украине:
🔸 заболели - 2 201 472 лица;
🔸 выздоровели - 2 036 148 человек;
🔸 летальных случаев - 50 472;
🔸 проведения ПЦР-тестов - 10171955.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и г. Киев (96).