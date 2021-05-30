Евросоюз предлагает США пригрозить РФ за ее "негативное поведение", - Bloomberg
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Европейский Союз предложил США пригрозить России за ее "негативное поведение".
Как пишет Bloomberg, об этом свидетельствует проект совместного заявления для саммита ЕС-США, которое Брюссель направил в Вашингтон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Известно, что саммит пройдет за день до планируемой встречи президента РФ Владимира Путина и его коллеги Джо Байдена.
"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и ответим на повторяющуюся модель ее негативного поведения и злонамеренных действий", - процитировало агентство содержание документа.
Bloomberg предполагает, что на саммите Евросоюз и США вместе объявят о намерении противостоять "нажиму" России на гражданское общество, оппозицию и независимые СМИ.