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"Белавиа" не будет летать в Крым, - гендиректор Чергинец

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"Белавиа" не будет летать в Крым, - гендиректор Чергинец
Белорусская авиакомпания "Белавиа" не планирует выполнять рейсы в оккупированный Крым.

 Об этом в эфире одного из пропагандистских российских каналов заявил генеральный директор предприятия Игорь Чергинец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ленту.ру.

По его словам, для начала полетов должно появиться политическое признание Крыма как части России.

"Будет политическое решение — будем смотреть", — заявил Чергинец, напомнив, что лайнеры "Белавии" периодически летали на полуостров, когда тот находился в составе Украины.

"То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли — мы не летаем. Снизили — летаем", — указал он на экономическую сторону вопроса.

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Белавіа взагалі літати не буде. "Белавиа" не будет летать в Крым, - гендиректор Чергинец - Цензор.НЕТ 6777
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Ні. Ця Галя знає, що її потім не пустять в жодну нормальну країну.
  • Nick Carpenter 61166870
    Пізно імітувати законослухняність щодо норм міжнародного права. Витівка з посадкою цивільного борта винищувачем під контролем фисиби рашки, вам ще поперек горла стане, бєло-рашковани
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