Версия о создании коронавируса китайскими вирусологами в Ухане является правдоподобной, - The Sunday Times

В разведке Британии заявили, что коронавирус COVID-19 может иметь лабораторное происхождение. Однако, это нужно проверять.

Об этом газете The Sunday Times заявили источники в спецслужбах Британии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что в разведке Соединенного Королевства по-новому взглянули на данные ученых, после чего признали, что версия о создании вируса SARS-Cov-2 китайскими вирусологами в Ухане является правдоподобной.

Ранее сообщалось, что норвежский вирусолог Биргер Серенсен и профессор лондонского Университета Святого Георгия Ангус Далглиш собираются обнародовать дополненную версию своей работы, в которой они уже больше года утверждают, что вирус имеет искусственное происхождение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Китая раскритиковал США за расследование происхождения COVID-19