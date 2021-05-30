Госпогранслужба отчиталась о блокировке контрабанды товаров военного назначения из РФ: "Для чего разглашать такие вещи? Идиотизм!"

48-летний житель Сум незаконно перемещал с российской территории продукцию военного назначения, которая используется в военной авиации и радиолокации и подлежит государственному экспортному контролю.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Патруль Сумского пограничного отряда задержал нарушителя с 10 коробками неподалеку от границы с РФ в районе населенного пункта Пушкарное.

Следователями УСБУ в Сумской области по сообщению Сумского пограничного отряда в ЕРДР внесены сведения о признаках уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю" Уголовного кодекса Украины.

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

По мнению руководителя Волынского областного отделения политической партии "Народный контроль", экс-депутата Луцкого городского совета, добровольца батальона "Азов" Павла Данильчука, пограничникам не следовало разглашать информацию о контрабанде из РФ продукции военного назначения на Сумщине. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук .

"Идиотизм, для чего разглашать такие вещи?! А контрабандиста еще и наградить следует", - написал он, комментируя новость о том, что пограничники на Сумщине блокировали незаконное перемещение продукции военного назначения из РФ.

Как сообщалось, пограничники на Сумщине блокировали незаконное перемещение продукции военного назначения из РФ. 48-летний житель Сум незаконно перемещал с российской территории продукцию военного назначения, которая используется в военной авиации и радиолокации и подлежит государственному экспортному контролю.

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