Число заражений COVID-19 в мире превысило 170 млн человек

По состоянию на утро 30 мая количество больных COVID-19 в мире составило 170 млн 657 тыс. 253 человек.

При этом 152 640 036 человек выздоровели, 3 549 402 человек - умерли.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, передает Цензор.НЕТ.

Наибольшее количество больных COVID-19 зафиксировано в США, где заразились 34 035 318 человек, умерли - 609 421.

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На втором месте Индия, где количество инфицированных составляет 27 894 800 человек, умерли - 325 998. На третьем месте Бразилия - 16 471 600 больных, зафиксировано 461 142 смертей от COVID-19.

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 84 человека, зафиксированы 1 703 новых случая заражения, свыше 5 тыс. человек выздоровели.