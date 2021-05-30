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Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины: Наше партнерство имеет значительные перспективы

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Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины: Наше партнерство имеет значительные перспективы
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Хорватию с Днем государственности.

Свое поздравление глава государства разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренне поздравляю дружественную Хорватию с Днем государственности! Ценим твердую поддержку территориальной целостности Украины, содействие в реализации стратегии интеграции в НАТО и ЕС", - написал Зеленский.

Кроме этого, он выразил уверенность в том, что партнерство между Украиной и Хорватией имеет значительные перспективы.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    А Порошенко тим часом на передову привіз контр снайперське обладнання, вартістю більше 20 млн. гривень. Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины: Наше партнерство имеет значительные перспективы - Цензор.НЕТ 7171
  • акаб акабіч
    Ховатию с Днем Независимости!
    а клоун, на то и клоун, чтобьі по бумажке мямлить
  • Van-Basten Van-Basten
    Зеленский - "Наше партнерство имеет значительные перспективы"

    Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины: Наше партнерство имеет значительные перспективы - Цензор.НЕТ 5794
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