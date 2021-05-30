Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины: Наше партнерство имеет значительные перспективы
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Хорватию с Днем государственности.
Свое поздравление глава государства разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Искренне поздравляю дружественную Хорватию с Днем государственности! Ценим твердую поддержку территориальной целостности Украины, содействие в реализации стратегии интеграции в НАТО и ЕС", - написал Зеленский.
Кроме этого, он выразил уверенность в том, что партнерство между Украиной и Хорватией имеет значительные перспективы.