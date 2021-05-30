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Посол Украины в ФРГ Мельник о примирении Киева и Москвы: РФ должна вернуть Крым, выплатить репарации и извиниться за все зверства

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Посол Украины в ФРГ Мельник о примирении Киева и Москвы: РФ должна вернуть Крым, выплатить репарации и извиниться за все зверства
Украина согласится улучшить отношения с Россией, если Москва выплатить Киеву репарации за всех погибших на Донбассе и восстановит разрушенные районы.

Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

Кроме этого, РФ, по его словам, должна вывести свои войска из Донбасса, а также вернуть Украине оккупированный Крым. И тогда Киев согласиться помириться с Москвой.

"Необходимо восстановить территориальный суверенитет Украины. После этого Москва должна восстановить разрушенные районы, выплатить репарации миллионам украинских жертв и официально принести извинения за все зверства. Это конечная точка всех дальнейших шагов на пути к примирению", — заявил дипломат.

Читайте также: Байден должен дать понять Путину, что РФ вернется на международную арену только после того, как российские войска исчезнут из Донбасса, - посол Мельник

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Извиниться? И всё? А по моему должны понести наказание и наказание жесточайшее.
  • Герхард
    если Москва выплатить Киеву репарации за всех погибших на Донбассе и восстановит разрушенные районы

    Все ж понимают, что пока Украину представляет вот это
    Посол Украины в ФРГ Мельник о примирении Киева и Москвы: РФ должна вернуть Крым, выплатить репарации и извиниться за все зверства - Цензор.НЕТ 1898

    Украина будет только выгребать пилюлей со всех сторон.

    Поэтому щеки конечно можно надувать, но только для того, чтобы потом выдохнуть и перекркститься.
  • Mykola Vovk
    Они должны прекратить своё существование
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