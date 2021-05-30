Украина должна как можно быстрее получить План действий по членству в НАТО, - Порошенко

Украина должна сделать свою "домашнюю работу" и провести реформы, необходимые для достижения критериев членства в НАТО.

Об этом в интервью французской газете "Le Figaro" заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"До моего президентства уровень поддержки вступления в ЕС составлял 30% и 16% - в НАТО. В конце моего срока поддержка выросла до 71% относительно членства в ЕС и 59% - по НАТО ", - напомнил Порошенко.

"Мы должны сделать свою работу по реформированию страны и достижению критериев членства в ЕС и НАТО путем беспрецедентных реформ, начатых во время моего президентства. Нам надо быстро получить План действий по членству в НАТО ", - считает Порошенко.

"Никто не знает, где Путин появится завтра. Семь лет назад против Украины началась последняя волна российской агрессии. В 2008 году это было в Грузии, затем в Нагорном Карабахе и до этого в Приднестровье, Сирии и Абхазии. Он является причиной продолжающихся военных конфликтов. В течение семи лет в его политике не было никаких изменений", - констатирует пятый президент.

"То, что мы увидели в конце апреля, тренировкой не было. Это было значительное увеличение российского военного присутствия на нашей восточной границе и инструментом давления на Украину и на наших партнеров, США и ЕС. Путин так и не отвел свои войска. Он лишь сделал вид, что уходит, отступив на несколько километров. Тогда как Украина противостоит России, речь идет не только о ее территориальной целостности, это борьба за свободу, безопасность и демократию в Европе", - говорит Порошенко.

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"Украинский народ избрал свое будущее в Объединенной Европе и НАТО, но для него (Путина - Ред.) это абсолютно неприемлемо. Путин не имеет границ. Вот почему он начал агрессию в 2014 году, что привело к аннексии Крыма. Однако ни Крым, ни Донбасс его не удовлетворят. Он хочет всю Украину, так как считает себя царем и не может представить свою Россию меньше, чем бывшая Российская империя ", - отмечает Порошенко.