Новости

"Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую", - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога

4 58192
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Кривого Рога с Днем города.

Свое поздравление глава государства разместил на официальной странице в соцсети Твиттер, информирует Цензор.НЕТ.

"Тяжелее всего подбирать слова для родных. Так как все они кажутся недостаточно выразительными, чтобы описать твои чувства. Поэтому просто: с Днем города, друг Кривой Рог. Город, где я родился, где живут мои родители. Город, подаривший мне любимую и друзей. Город шахт, металлургии и юмора.

Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую, - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Если бы Киев был человеком, сегодня я бы просто обнял его и сказал: "Люблю тебя, старик!" С днем ​​рождения!", - поздравление Зеленского с Днем города

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Стрелок
    лучше бы там и остался. "бегать" между кварталами
  • Andriy Kalnyshevsky
    кароче. Спасиба жителям Кривбаса
  • Богдан Сварга
    і безмозглих клоунів...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости