"Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую", - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Кривого Рога с Днем города.

Свое поздравление глава государства разместил на официальной странице в соцсети Твиттер, информирует Цензор.НЕТ.

"Тяжелее всего подбирать слова для родных. Так как все они кажутся недостаточно выразительными, чтобы описать твои чувства. Поэтому просто: с Днем города, друг Кривой Рог. Город, где я родился, где живут мои родители. Город, подаривший мне любимую и друзей. Город шахт, металлургии и юмора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Если бы Киев был человеком, сегодня я бы просто обнял его и сказал: "Люблю тебя, старик!" С днем ​​рождения!", - поздравление Зеленского с Днем города