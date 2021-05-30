"Город шахт, металлургии и юмора, подаривший мне любимую", - поздравление Зеленского с Днем Кривого Рога
4 58192
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Кривого Рога с Днем города.
Свое поздравление глава государства разместил на официальной странице в соцсети Твиттер, информирует Цензор.НЕТ.
"Тяжелее всего подбирать слова для родных. Так как все они кажутся недостаточно выразительными, чтобы описать твои чувства. Поэтому просто: с Днем города, друг Кривой Рог. Город, где я родился, где живут мои родители. Город, подаривший мне любимую и друзей. Город шахт, металлургии и юмора.