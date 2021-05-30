Правительство усиливает госконтроль за защитой прав детей и социальной поддержкой семьи, - Шмыгаль
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"1 июня в Украине и мире будут отмечать День защиты детей. На этой неделе правительство одобрило комплекс решений, направленных на совершенствование системы защиты прав ребенка", - отметил Шмышаль.
В частности, размер государственной помощи при рождении или усыновлении ребенка, по словам премьр-министра, предлагается повысить с 2022 года с 41 280 грн до 50 000 гривен.
Также усовершенствована система усыновления детей, в том числе введено обязательное обучение для усыновителей.
Кроме того, улучшена нормативная база в вопросе предоставления жилья детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки; одобрена Концепция государственной социальной программы оздоровления и отдыха детей на период до 2025 года.