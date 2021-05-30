Умер украинский писатель и литературовед Михаил Слабошпицкий
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Украинский литературовед, публицист и общественный деятель Михаил Слабошпицкий скончался на 75 году жизни.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом его жена Светлана Короненко сообщила в "Фейсбуке".
"Сегодня ночью умер Михаил Слабошпицкий", - отметила она.
Слабошпицкий был членом Национального союза писателей Украины. В разные периоды карьеры работал редактором отдела критики газеты "Литературная Украина", а также главным редактором газеты "Вести из Украины" и журнала "Вавилон-XX".
С 1995 года стал главой издательства "Ярославов Вал" и исполнительным директором Лиги украинских меценатов.