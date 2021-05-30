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Евросоюз предложил Байдену объединиться против России, на саммите ЕС-США готовится подписание совместного документа, - СМИ

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Евросоюз предложил Байдену объединиться против России, на саммите ЕС-США готовится подписание совместного документа, - СМИ
Европейский союз направил президенту США Джо Байдену проект совместного заявления саммита ЕС – США.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом, ссылаясь на текст документа, написало агентство Bloomberg 29 мая.

"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и вредоносную деятельность", – цитирует агентство документ.

По данным Bloomberg, в проекте заявления также идет речь о планах "тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей" в контексте отношений с Китаем.

Общие ценности и интересы США и ЕС помогут справиться с "беспрецедентными глобальными вызовами", сказано в документе.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Евросоюз предложил Байдену объединиться против России, на саммит ЕС-США готовят подписание совместного документа, - СМИ - Цензор.НЕТ 6629
  • Valery Greff
    Возникает большое сомнение в отношении "Китай+русня". Скорее, "Китай+новокитай".
  • denis robb
    Евросоюз предложил Байдену объединиться против России .....И достроить сев.поток Євросоюз запропонував Байдену об'єднатися проти Росії, на саміт ЄС-США готують підписання спільного документа, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3449таким образом взяв ***** в тиски Євросоюз запропонував Байдену об'єднатися проти Росії, на саміт ЄС-США готують підписання спільного документа, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1894
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