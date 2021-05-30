Евросоюз предложил Байдену объединиться против России, на саммите ЕС-США готовится подписание совместного документа, - СМИ

Европейский союз направил президенту США Джо Байдену проект совместного заявления саммита ЕС – США.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом, ссылаясь на текст документа, написало агентство Bloomberg 29 мая.



"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и вредоносную деятельность", – цитирует агентство документ.



По данным Bloomberg, в проекте заявления также идет речь о планах "тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей" в контексте отношений с Китаем.



Общие ценности и интересы США и ЕС помогут справиться с "беспрецедентными глобальными вызовами", сказано в документе.





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