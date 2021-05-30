Мы не нашли признаков насильственной смерти, - полиция Таиланда о смерти украинского посла Бешты
Соответствующее заявление сделал представитель тайской полиции Киссана Пхатаначарун, передает Цензор.НЕТ,со ссылкой на France 24.
"Предварительное расследование не показало никаких признаков нападения на него, никаких признаков атаки или насилия", - заявил он.
Сообщается, что украинского дипломата обнаружили мертвым утром в воскресенье, 30 мая, в его гостиничном номере на острове Ко-Липе, где он находился в отпуске вместе со своим сыном.
Последний рассказал, что его отец как обычно лег спать накануне вечером, но проснулся примерно 4:30 утра из-за тошноты, после чего потерял сознание.
По предварительной версии, смерть Бешты могла наступить из-за сердечной недостаточности, однако окончательный вердикт смогут поставить только после проведения всех необходимых мероприятий.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, утром 30 мая о смерти Андрея Бешты заявили в украинском МИД.
В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, Андрей Бешта начал работу в МИД Украины в 1998 году после окончания факультета международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко. Работал в сфере многосторонних отношений в центральном аппарате МИД, направлялся в зарубежные командировки в постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке и посольства Украины в Таиланде, был членом украинской делегации для участия в работе 67-70-й сессий Генеральной Ассамблеи ООН.
С ноября 2015 года занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Таиланд. С 2017 года был также послом Украины в Лаосе и Мьянме по совместительству.