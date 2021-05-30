Мы не нашли признаков насильственной смерти, - полиция Таиланда о смерти украинского посла Бешты

Сотрудники правоохранительных органов Таиланда предварительно не обнаружили признаков насильственной смерти посла Украины Андрея Бешты, который скончался в воскресенье утром.

Соответствующее заявление сделал представитель тайской полиции Киссана Пхатаначарун, передает Цензор.НЕТ,со ссылкой на France 24.

"Предварительное расследование не показало никаких признаков нападения на него, никаких признаков атаки или насилия", - заявил он.

Сообщается, что украинского дипломата обнаружили мертвым утром в воскресенье, 30 мая, в его гостиничном номере на острове Ко-Липе, где он находился в отпуске вместе со своим сыном.

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Последний рассказал, что его отец как обычно лег спать накануне вечером, но проснулся примерно 4:30 утра из-за тошноты, после чего потерял сознание.

По предварительной версии, смерть Бешты могла наступить из-за сердечной недостаточности, однако окончательный вердикт смогут поставить только после проведения всех необходимых мероприятий.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, утром 30 мая о смерти Андрея Бешты заявили в украинском МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, Андрей Бешта начал работу в МИД Украины в 1998 году после окончания факультета международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко. Работал в сфере многосторонних отношений в центральном аппарате МИД, направлялся в зарубежные командировки в постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке и посольства Украины в Таиланде, был членом украинской делегации для участия в работе 67-70-й сессий Генеральной Ассамблеи ООН.

С ноября 2015 года занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Таиланд. С 2017 года был также послом Украины в Лаосе и Мьянме по совместительству.