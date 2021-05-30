Российские террористы дважды открывали огонь с начала суток 30 мая, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток, 30 мая, российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня, открывая огонь из запрещенных минскими договоренностями типов вооружения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

В вечерней сводке отмечается: "С целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы в сторону позиций Объединенных сил. В течение текущих суток, 30 мая, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня".

В штабе ООС уточнили, что неподалеку от населенного пункта Майорск противник открывал огонь из запрещенных минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

"В этом же направлении российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2", - добавили в штабе ООС.

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