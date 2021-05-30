Новости • Репрессии в Беларуси

На редактора белорусского издания "Hrodna.Life" Шоту завели административное дело (обновлено)

7 21384
В Беларуси задержали, а потом отпустили до суда главного редактора издания "Hrodna.Life" Алексея Шоту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"В Гродно задержали главного редактора Hrodna.life Алексея Шоту. Задержание состоялось 10 минут назад возле дома журналиста", - говорится в сообщении.

По словам бывшей жены журналиста и очевидцев, силовики приехали к его дому на микроавтобусе с тонированными стеклами и затолкали его в машину. Сейчас Шота находится в Ленинском райотделе Гродно, передает телеканал "Белсат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раздевали догола и оскорбляли: за слово "тварь" в соцсетях над пожилой учительницей из Минска в милиции издевались пять дней, - СМИ

В его доме проводят обыск и изымают оргтехнику для дальнейшего направления на экспертизы.

Милиция Гродно сообщила, что журналиста задержали за размещение информации "экстремистского" характера.

"Во время мониторинга сетей Интернет-сотрудники Ленинского РОВД Гродно обнаружили факт размещения сайтом Hrodna.life, информации признанной в установленном порядке экстремистской", - говорится в сообщении.

На редактора белорусского издания Hrodna.Life Шоту завели административное дело 01

Позже издание "Белсат" сообщило, что Шоту отпустили до заседания суда. При обыске у него изъяли ноутбук, телефон, три жестких диска и бело-красно-белый зонт.

"Настроение боевое, несмотря на то, что в милиции у меня уже забрали шнурки из обуви. Но в определенный момент планы, видимо, изменились, и меня выпустили на свободу", - сказал Шота.

В отношении Шоты возбуждено новое административное дело за распространение экстремистских материалов.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Палєо Мустьє
    так би і у нас було, якби яника не дотисли...
  • Игнатьев Фион
    Клоун нестримно заздрить можливостям батьки.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Що тут дивного? Цензор прост констатуж, щ відбувається з незалежними ЗМІ у випадку узурпації всіх гілок влади однією собою. Зєлжнскій узурпував вже виконавчу (ОП, Кабмін), законодавчу (моноьільшвсть у Раді) і майже всю судову (крім ВС). Зараз підминає четверту (ЗМІ), для чого готує так званий закон про олігархів. Так щ все правильно Цензор робить.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости