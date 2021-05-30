На редактора белорусского издания "Hrodna.Life" Шоту завели административное дело (обновлено)

В Беларуси задержали, а потом отпустили до суда главного редактора издания "Hrodna.Life" Алексея Шоту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"В Гродно задержали главного редактора Hrodna.life Алексея Шоту. Задержание состоялось 10 минут назад возле дома журналиста", - говорится в сообщении.

По словам бывшей жены журналиста и очевидцев, силовики приехали к его дому на микроавтобусе с тонированными стеклами и затолкали его в машину. Сейчас Шота находится в Ленинском райотделе Гродно, передает телеканал "Белсат".

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В его доме проводят обыск и изымают оргтехнику для дальнейшего направления на экспертизы.

Милиция Гродно сообщила, что журналиста задержали за размещение информации "экстремистского" характера.

"Во время мониторинга сетей Интернет-сотрудники Ленинского РОВД Гродно обнаружили факт размещения сайтом Hrodna.life, информации признанной в установленном порядке экстремистской", - говорится в сообщении.

Позже издание "Белсат" сообщило, что Шоту отпустили до заседания суда. При обыске у него изъяли ноутбук, телефон, три жестких диска и бело-красно-белый зонт.

"Настроение боевое, несмотря на то, что в милиции у меня уже забрали шнурки из обуви. Но в определенный момент планы, видимо, изменились, и меня выпустили на свободу", - сказал Шота.

В отношении Шоты возбуждено новое административное дело за распространение экстремистских материалов.