В ВР приготовили обращение к мировой общественности из-за действий режима Лукашенко
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку документа на сайте парламента.
Парламентарии призовут признать режим Лукашенко в Республике Беларусь представляющим угрозу международной безопасности.
Инициаторами выступили 29 нардепов.
Они уверены, что инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске может повредить мировому сообществу.
Нардепы призывают усилить давление на Беларусь посредством санкций.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.