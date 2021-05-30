В США выдали рекомендации для пилотов по Беларуси

Федеральное управление гражданской авиации США выпустило сообщение для пилотов, в котором рекомендует быть максимально осторожными в белорусском воздушном пространстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"В сообщении FAA отмечается, что авиакомпании должны продолжать проявлять предельную осторожность, пока агентство не сможет лучше оценить действия Беларуси, связанные с перенаправлением пассажирского самолета 23 мая и возможность Беларуси повторить подобные действия в будущем", - заявил агентство.

"FAA тесно сотрудничает с другими американскими ведомствами, чтобы определить, могут быть необходимы любые дополнительные меры, и оценит международный отчет о расследовании инцидента, чтобы определить риски для пассажирских авиакомпаний США, которые летают в этом регионе", - говорится в сообщении.

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