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В США выдали рекомендации для пилотов по Беларуси

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В США выдали рекомендации для пилотов по Беларуси
Федеральное управление гражданской авиации США выпустило сообщение для пилотов, в котором рекомендует быть максимально осторожными в белорусском воздушном пространстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"В сообщении FAA отмечается, что авиакомпании должны продолжать проявлять предельную осторожность, пока агентство не сможет лучше оценить действия Беларуси, связанные с перенаправлением пассажирского самолета 23 мая и возможность Беларуси повторить подобные действия в будущем", - заявил агентство.

"FAA тесно сотрудничает с другими американскими ведомствами, чтобы определить, могут быть необходимы любые дополнительные меры, и оценит международный отчет о расследовании инцидента, чтобы определить риски для пассажирских авиакомпаний США, которые летают в этом регионе", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Григорий Шумейко
    Короче летать можно но осторожно или один раз не пи*арас...
  • Олександр Кирик
    Песня появилась в 1943 году в Америке, под названием «Comin' in on a wing and a prayer» (Идя на крыле и молитве).
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  • Дорогой Я
    Кстати, о аэропланах: злые языки добрые люди говорят, что сегодня в Ливии был какой-то парад уголовника хафтара, за которого рвет жеппу х*йло. И один из подареных х*йлом ваталетов, как это обычно на парадах кремлядей бывает, шмякнулся оземь. 1 труп вагнеровского быдла, если не ошибаюсь.
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