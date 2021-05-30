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"Укрзализныця" восстанавливает международный рейс в Вену

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"Укрзализныця" восстанавливает международный рейс в Вену
Первый поезд из Киева в Вену через Будапешт отправится уже 1 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Отмечается, что восстановление международного рейса стало возможным при содействии железнодорожных администраций Австрии и Венгрии и благодаря стабилизации ситуации с пандемией коронавируса.

По данным "Укрзализныци", международный поезд будет курсировать ежедневно по следующему графику: он будет отправляться с Центрального киевского вокзала в 14:07, будет проходить через Будапешт (прибытие в 8:20), прибывать в Вену в 11:21 на следующий день. В обратном направлении, со 2 июня, поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 на следующий день. Билеты на поезд Киев - Вена можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца лета из Львова в Бердянск можно будет добраться прямым поездом, - Укрзализныця

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Топ комментарии

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Нет лищнего билетика, так в оперу потянуло спасу нет.
  • Baks13
    Напам'ятайте, хто казав - тепер кожний зможе випити горнятко кофе в віденській опері, чи щось таке..
  • V. k
    щось не вїхав ((
    у Львові буде зупинка ?
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