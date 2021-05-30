Темпы вакцинации в Украине увеличатся в июне, - Ляшко

Сейчас на территории Украины есть полтора миллиона доз вакцины CoronaVac и полмиллиона Pfizer.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, темпы вакцинации зависят от количества доз, которые есть на территории Украины.

"Мы не можем, ее сейчас нет в той достаточном количестве вакцины, чтобы полностью загрузить все платформы, которые есть. Сейчас на территории Украины есть полтора миллиона доз вакцины CoronaVac. Полмиллиона Pfizer пришло, полмиллиона доезжает. И полмиллиона в рамках COVAX мы получим на неделе - 7 июня. Уже оформляются документы на поставку вакцины AstraZeneca", - отметил министр.

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Ляшко пообещал, что в июне темпы вакцинации населения значительно ускорятся.

"Уже в июне у нас должно быть первый такой старт, когда большое количество вакцины одновременно будет на территории Украины. Это позволит нарастить темпы прививок", - сказал он.